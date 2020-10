Hoofd competitiezaken Jan Bluyssen: ’Weer stoppen zou desastreus zijn voor betaald voetbal’

Jan Bluyssen: „Ondanks alles wat er nu gebeurt, twijfelen wij er niet aan dat we de competitie gaan uitspelen.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

ZEIST - Het coronavirus heeft steeds meer impact op het Nederlandse voetbal. De ene na de andere club heeft te maken met een uitbraak. Toch is de KNVB optimistisch over het uitspelen van de profcompetities. De Telegraaf sprak met Jan Bluyssen, die als manager competitiezaken de competitie gaande moet zien te houden in de ernstigste gezondheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.