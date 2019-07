Van Vleuten wint voor tweede keer Giro Rosa

Van Vleuten veroverde dinsdag in de vijfde etappe de leiderstrui, won een dag later nog een rit en zag haar leidende positie nooit meer in gevaar komen. De tiende en laatste etappe, een vlakke rit van San Vito al Tagliamento naar Udine, werd gewonnen door Marianne Vos. Het was de vierde ritzege voor de Brabantse van CCC-Liv.

De 36-jarige Van Vleuten, de regerend wereldkampioene tijdrijden en rijdend voor Mitchelton-Scott, beleeft opnieuw een uiterst succesvol jaar. Zo won ze dit voorjaar al de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en werd ze ook nationaal tijdritkampioene.