Overmars weg uit Nederland: ’Ik kom ook in Antwerpen wonen’

„Het gevoel was van in het begin goed. Er is een vergelijking tussen Antwerp en Ajax. Ze zijn beide gegroeid uit een cricketclub. Een klein dingetje, maar het zegt wel iets”, aldus Overmars. „Bij Ajax zijn we de voorbije jaren gegroeid. Het verschil met Antwerp is dat er wel titels werden gewonnen. Maar daar gaan we aan werken. Het voelt goed aan. Daarom heb ik, tussen alle andere aanbiedingen door, voor Antwerp gekozen.”

„Dit is een club van het volk, van de supporters. Dat vind ik mooi”, zei Overmars. „De ambities zijn enorm. Ik vind gezamenlijk aan iets bouwen het mooiste wat er is. Daarom zijn we er eigenlijk heel snel uitgekomen. Ik zie hier een grote uitdaging.”

Eigenaar Paul Gheysens heeft de afgelopen jaren al 70 miljoen euro in Antwerp gestopt. De Belg met een geschat vermogen van bijna 1 miljard euro wil zijn favoriete club naar de eerste landstitel sinds 1957 leiden.

Antwerp was op zoek naar een nieuwe technische man, na het vertrek van Luciano D’Onofrio vorig jaar.