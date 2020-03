Volgende week geen Champions League en Europa League

Twee returns in de Champions League, Juventus - Olympique Lyon en Manchester City - Real Madrid, werden donderdag al van het programma gehaald omdat de selecties van 'Juve' en Real in quarantaine zitten. Bij de Italiaanse voetbalclub is verdediger Daniele Rugani besmet met het coronavirus. De spelers van Real Madrid zitten uit voorzorg thuis omdat een speler van de basketbaltak van hun club besmet is.

Deze week werden nog wel vier returns in de achtste finales van de Champions League gespeeld. Atalanta, RB Leipzig, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain verzekerden zich van een plek bij de laatste acht. Het is echter de vraag of de Champions League dit seizoen kan worden afgemaakt. Vrijwel alle nationale competities in Europa zijn voor een paar weken stilgelegd vanwege het rondwarende coronavirus.

Crisisoverleg

De UEFA voert dinsdag via een videoverbinding crisisoverleg met vertegenwoordigers van alle 55 landen die bij de bond zijn aangesloten. Ze bespreken dan hoe het verder moet met het voetbal in Europa. Komende zomer staat het EK op het programma, dat ter ere van het 60-jarig bestaan van het toernooi in twaalf landen wordt gespeeld. Het coronavirus heeft het Europese voetbal echter vrijwel volledig tot stilstand gebracht.

In de Europa League, het tweede Europese bekertoernooi, werd donderdag de heenronde van de achtste finales gespeeld. Twee wedstrijden (Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe) gingen niet door.