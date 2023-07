Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-succestrainer herhaalt dat hij een linksbuiten en ’nummer 10’ wil Arne Slot: ’Nu is het een kwestie van goed uitgeven’

Door Yorick Hokke

Arne Slot weet waar de aandachtspunten van Feyenoord liggen. Ⓒ ANP/HH

BARENDRECHT - Niets in Nederland was vorig seizoen sterker dan dat ene woord: Feyenoord. Maar met het eerste kampioenschap in zes jaar tijd is Arne Slot nog lang niet tevreden. De ambitieuze coach legt de lat hoger en wil een Champions League-waardige selectie. Daarvoor mist hij, als er niemand meer vertrekt, alleen nog een linksbuiten en ’nummer 10’. „Het geld hebben we al verdiend, nu is het een kwestie van goed uitgeven.”