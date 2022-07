Feyenoord vindt bij AZ derde aanwinst van seizoen

Feyenoord neemt Taabouni transfervrij over van AZ. De geboren Haarlemmer speelde de afgelopen jaren vooral voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Taabouni mocht vorig seizoen één keer invallen in de hoofdmacht in de Eredivisie.

„Ik kan een mannetje passeren en ben sterk en creatief in de kleine ruimte”, zegt Taabouni. „In fysiek opzicht kan ik nog stappen zetten.” Hij wordt bij Feyenoord herenigd met Orkun Kökcü, met wie hij opgroeide in dezelfde wijk in Haarlem. „Nu kijken of we hier op het veld bij Feyenoord nog steeds een match hebben.”