Jumbo-Visma’s Zeeman terug in Tour: ’Onze ambities zijn extreem hoog’

Op weg naar Morzine, waar de Tourkaravaan is neergestreken voor een rustdag, blikte hij maandag terug op de eerste Tourweek, waarin met name de Belg Wout van Aert indruk maakte. Diens Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard is de nummer 2 in het algemeen klassement. „Geweldig, maar onze ambities zijn ook extreem hoog. Voor de groene trui staat Wout er boven verwachting goed voor, maar het geel is lastig.”

De Sloveen Tadej Pogacar bouwde een voorsprong op van 39 seconden op Vingegaard. „Pogacar heeft een geweldige eerste week gereden, ook als zijn ploeg er niet stond. En in de twee bergritten oogde zijn team juist weer erg sterk.”

Zeeman stond een kleine twee weken geleden op het punt naar Denemarken te vertrekken voor de Tourstart toen hij positief bleek. „Ik viel van mijn stoel, want ik voelde me op dat moment prima. Gelukkig had ik de dagen ervoor niemand van het team gezien en thuis ben ik uit de buurt van mijn vrouw en kinderen gebleven. Ik ben behoorlijk ziek geweest.”

De Tour thuis volgen bleek een geheel andere ervaring. „Je voelt de spanning veel minder als je niet in de hectiek van de koers zit, maar thuis zie je met een ’overview’ het grotere geheel beter. Zo heeft het strategisch nog wel een meerwaarde gehad.” Zeeman appte veel met de ploegleiders, zoals hij dat ook in klassiekers als Parijs-Roubaix deed. „Ook daar heb je voor de tv een veel beter overzicht.”

Wel miste hij het teamproces. „Het contact met de renners was minimaal. Dat is jammer want het teamproces is een belangrijk deel van mijn werk.”

Zeeman sluit maandagavond weer aan. „Wout staat er voor het groen veel beter voor dan vooraf berekend. Het komt erop neer dat alleen Pogacar nog een concurrent is. Na zijn twee ritzeges wordt het binnen Jumbo-Visma steeds moeilijker het besef te houden dat het niet normaal is wat hij presteert. De val van Primoz Roglic was heel sneu, vooral voor hemzelf. Pogacar was tot dusverre geweldig, maar we komen nu op een ander terrein. Dan gaan we zien of hij dit ook kan op cols van een uur klimmen. We zullen niet aanvallen als een kip zonder kop, maar gaan ook niet zomaar naar Parijs rijden en denken dat het goed is zo. Jonas wil echt meer.”