Beloftentitel in het veldrijden voor Van Anrooij

Roda JC wint Limburgse derby van MVV Maastricht

14.30 uur: Roda JC heeft in de Keuken Kampioen Divisie de Limburgse derby tegen MVV Maastricht gewonnen. In Kerkrade werd het 2-1 voor de thuisploeg van coach Edwin de Graaf.

Roda stijgt door de zege naar de achtste plaats op de ranglijst met 34 punten. MVV staat zesde met 1 punt meer. Koploper PEC Zwolle heeft 53 punten.

Matteo Waem kopte de club uit Maastricht in de 20e minuut op voorsprong. Nils Röseler maakte na bijna een uur gelijk met een kopbal. Terrence Douglas scoorde daarna voor Roda met het hoofd de 2-1.

Veldrijdster Van Anrooij onbedreigd naar wereldtitel beloften

14.01 uur: Shirin van Anrooij heeft bij de WK veldrijden in Hoogerheide met overmacht de titel veroverd bij de beloften. De uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige renster liet al in de eerste ronde de concurrentie achter zich.

Het zilver was voor de Britse Zoe Bäckstedt, de Tsjechische Kristyna Zemanova pakte het brons.

Van Anrooij werd zondag 21 jaar. Ze was dit jaar al een van de uitblinkers tussen de elitevrouwen met onder meer drie overwinningen in wereldbekerwedstrijden. In tegenstelling tot Fem van Empel en Puck Pieterse koos ze ervoor nog in de onder 23-categorie uit te komen. Van Empel pakte zaterdag de wereldtitel bij de elite.

Van Anrooij werd vorig jaar bij de WK in het Amerikaanse Fayetteville nog tweede achter Pieterse bij de beloften. In 2020 was de volgorde bij de titelstrijd bij de juniorvrouwen precies andersom.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar finale in Doha

12.46 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de finale gehaald van het Elite 16-toernooi in Doha. Het Nederlandse koppel was in de halve finale te sterk voor de Australiërs Taliqua Clancy en Mariafe Artacho del Solar, in Tokio nog winnaars van olympisch zilver. De wedstrijd was na twee sets (21-19 21-19) voorbij.

Clancy en Mariafe hadden een ronde eerder nog het Braziliaanse Ana Patrícia/Duda verslagen, de nummer 1 van de wereldranglijst. De strijd om het goud is voor Stam en Schoon vanaf 18.00 uur, tegen de winnaar van het duel tussen Brunner/Hüberli uit Zwitserland en Anastasija/Tina uit Letland.

Bij de mannen werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uitgeschakeld in de kwartfinales. Het toernooi in Doha is het eerste Elite 16-toernooi van het seizoen.

Junior Remijn pakt zilver op WK veldrijden

12.16 uur: Veldrijder Senna Remijn heeft zondag het zilver veroverd bij de junioren op de WK in Hoogerheide. De 17-jarige coureur uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk bereikte 11 seconden na de Fransman Léo Bisiaux de finish.

Bisiaux (17) werd in november in Namen ook al Europees kampioen. Het brons ging naar de Belg Yordi Corsus. Nederlands kampioen Keije Solen bereikte als zesde de finish.

Om 13.00 uur komen de beloftenvrouwen in actie in Hoogerheide. Maar de massaal toegestroomde wielerfans uit Nederland en België komen toch vooral voor de strijd bij de elitemannen waar vanaf 15.00 uur een duel wordt verwacht tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Slowaakse tennisser Molcan ook in dubbelspel tegen Oranje

12.15 uur: De Slowaakse kopman Alex Molcan komt zondagmiddag ook uit in het dubbelspel in de Davis Cup-ontmoeting met Oranje. Molcan vervangt in Groningen Jozef Kovalik en vormt een koppel met Lukas Klein.

Namens Nederland komen Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in actie in het dubbelspel. Bij een overwinning van Middelkoop/Koolhof plaatst Nederland zich voor de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Molcan, de nummer 55 van de wereld, leed zaterdag in het enkelspel een nederlaag in drie sets tegen Tim van Rijthoven. Het werd 7-6 (6) 5-7 6-3, waardoor Oranje een 2-0-voorsprong nam.

Het dubbelspel begint zondag om 13.00 uur.

Belgische tennissers geven 2-0-voorsprong uit handen in Davis Cup

12.14 uur: De Belgische tennissers hebben in de Davis Cup-ontmoeting met Zuid-Korea een 2-0-voorsprong uit handen gegeven. Zondag verloren de Belgen drie partijen in Seoul, waardoor ze plaatsing voor de Davis Cup Finals na een goed begin alsnog misliepen.

Op de slotdag van de ontmoeting verloor Zizou Bergs in de vijfde en beslissende wedstrijd van Hong Seong-chan, de mondiale nummer 237: 6-3 7-6 (4). Daarvoor had David Goffin in drie sets verloren van Kwon Soon-woo (3-6 6-1 6-3).

Zaterdag hadden Bergs en Goffin, de nummers 115 en 41 van de wereld, beiden nog hun enkelspel gewonnen.

Door de nederlaag ontbreekt België later dit jaar in de groepsfase van de Davis Cup Finals, het eindtoernooi van het landenevenement.