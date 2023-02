Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oekraïne wil steun olympische sponsoren bij boycot Rusland

00:03 uur Oekraïne heeft brieven gestuurd naar sponsoren van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het land roept de betreffende bedrijven daarin op een boycot van de Russische atleten voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 te steunen. President Volodimir Zelenski heeft dit zondag in een videotoespraak gemeld.

Zelenski wil ook niet dat de Russische, en in hun voetspoor de Belarussische, atleten onder neutrale vlag meedoen in Parijs. "Dit zou er alleen maar aan bijdragen dat de Russische inval in ons land genormaliseerd wordt", zei hij. "Ik denk dat de grote olympische sponsoren er geen enkel belang bij hebben dat ze worden gebruikt voor oorlogspropaganda."

Sinds de Russische inval in Oekraïne, ongeveer een jaar geleden, laten de meeste internationale sportfederaties Russische atleten niet meer toe tot hun evenementen. Bij sommige sporten, zoals tennis, mogen ze onder neutrale vlag wel meedoen. Het IOC meldde onlangs dat het overweegt om sporters ook via die constructie en met allerlei voorwaarden toe te laten in Parijs.

Vader en zoon Chardon bij wereldbekerfinale samen op het podium

20:50 uur Bij de wereldbekerfinale voor vierspannen in Bordeaux hebben vader IJsbrand en zoon Bram Chardon beiden een medaille veroverd. Achter de Australische winnaar Boyd Exell eindigde titelverdediger Bram als tweede en IJsbrand als derde. „Samen op het podium is een kroon op ons werk, dat maakt de teleurstelling van het missen van goud draaglijker”, zei Bram Chardon.

Chardon junior bracht in Bordeaux dezelfde paarden aan de start waarmee hij vorig jaar won. Opnieuw was hij in alle rondes de snelste, alleen maakte hij in elke ronde een foutje, waardoor Exell de gelegenheid kreeg zijn tiende titel te veroveren. „De snelheid was goed. Maar je weet dat als je van Boyd wilt winnen, je niet drie rondes een foutje kunt maken. Dat kan ik alleen mezelf verwijten, mijn span was in vorm en mijn team achterop ook. Boyd reed snel en foutloos, zoals hij het hele seizoen al gedaan heeft. Hij heeft terecht gewonnen.”

IJsbrand Chardon werd derde en was daar blij mee. „Ik had een nieuw paard mee, Miszter, die had onlangs in Leipzig voor het eerst meegelopen. Dat is een superpaard en echt een versnelling voor mijn span. Maar Bram en Boyd waren echt goed, wij komen daar direct achter.”

Atlete Dokter met afstand Nederlands kampioen op vijfkamp

20.10 uur: Atlete Sofie Dokter heeft haar Nederlandse titel op de vijfkamp geprolongeerd. Ze was met afstand de beste op het NK in het Omnisport van Apeldoorn. Dokter kwam uit op een totaal van 4603 punten.

De 20-jarige meerkampster, die vorig jaar met de dertiende plaats debuteerde op de zevenkamp bij de EK in München, begon met een persoonlijk record van 8,34 seconden op de 60 meter horden. Daarna volgde 1,84 meter bij het hoogspringen, 13,18 meter bij het kogelstoten en opnieuw een persoonlijk record van 6,17 meter bij het verspringen. Op de afsluitende 800 meter liep ze 2.15,84.

Dokter had geen echte concurrentie, want de topmeerkampsters Anouk Vetter en Emma Oosterwegel ontbraken in Apeldoorn.

De titel bij de mannen ging met 6053 punten naar Rik Taam, die Sven Jansons (5721) en Sven Roosen (5703) voorbleef.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon winnen in Doha

19.14 uur De beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben het eerste toernooi op de Beach Pro Tour van 2023 op hun naam geschreven. Het Nederlandse koppel versloeg in de finale van het Elite 16-toernooi in Doha Nina Brunner en Tanja Hüberli uit Zwitserland in drie sets: 20-22 21-14 15-11.

Stam en Schoon verloren nipt de eerste set. Ze namen al meteen in de tweede set een ruime voorsprong en gaven die niet meer uit handen. In de derde set liep het Nederlandse beachkoppel snel uit naar 4-1, maar de Zwitserse speelsters kwamen terug tot 7-6. Daarna namen Stam en Schoon weer het initiatief en ze beslisten de finale op hun derde matchpoint.

De beachvolleybalsters wonnen een week eerder brons bij de Beach Pro Tour Finals in Doha, de afsluiter van het vorige seizoen. Stam en Schoon wonnen toen de strijd om de derde plaats van Taliqua Clancy en Mariafe Artacho del Solar uit Australië. Van datzelfde duo won het Nederlandse koppel eerder op zondag in de halve finales.

Bij de mannen werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uitgeschakeld in de kwartfinales. Het toernooi in Doha was het eerste Elite 16-toernooi van het seizoen.

Goud Van ’t End en Korrel op Grand Slam van Parijs

19.08 uur De Nederlandse judoka’s Noël van ’t End en Michael Korrel hebben goud veroverd bij de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Van ’t End deed dat in de klasse tot 90 kilogram, Korrel bij de categorie tot 100 kilogram. Brons was er voor Kim Polling (-70 kg) en Guusje Steenhuis (-78 kg).

De 31-jarige Van ’t End, wereldkampioen in 2019, boekte in Parijs zijn tweede zege op een Grand Slam. De Utrechter rekende in de finale via een waza-ari af met Moerad Fatiyev uit Azerbeidzjan.

Korrel had het in zijn finale heel lastig met Dzhafar Kostoev uit de Verenigde Arabische Emiraten, die hem eind vorig jaar had verslagen in de kwartfinales van de Masters in Jeruzalem. De Nederlandse nummer 2 van de wereldranglijst kreeg twee strafjes, maar sloeg in de golden score (verlenging) alsnog toe. De 28-jarige Korrel vierde zijn vijfde overwinning op een Grand Slam. Vijf jaar geleden zegevierde hij ook al in Parijs.

Polling pakte in de Franse hoofdstad haar eerste medaille sinds ze in mei vorig jaar moeder werd. Met dochter Aurora op de tribune legde de viervoudig Europees kampioene beslag op het brons. De 31-jarige Polling werd aangewezen tot winnares van de partij tegen de Kroatische Barbara Matic, de wereldkampioene van de afgelopen twee jaar. Matic kreeg een penalty nadat de videoarbiters een moment uit de slotfase van de partij hadden teruggekeken.

Steenhuis pakte ook brons door diskwalificatie van haar tegenstander, de Koreaanse Hyunji Yoon. Dat gebeurde in de golden score. Yoon gebruikte bij een aanval een verkeerde techniek en dat kwam haar op diskwalificatie te staan.

Roy Meyer greep in de klasse boven de 100 kilogram naast het brons. De 31-jarige Brabander kreeg in de golden score tegen de Koreaan Jaegu Yoon zijn derde straf. Meyer eindigde daardoor op de vijfde plaats. De 33-jarige Fransman Teddy Riner, terug na het nodige blessureleed, zegevierde voor de zevende keer in de Grand Slam van Parijs. Riner werd al tien keer wereldkampioen en pakte twee keer olympisch goud bij de zwaargewichten.

Amerikaanse tennisster Parks verrast Garcia in finale Lyon

18.42 uur: De Amerikaanse tennisster Alycia Parks heeft voor een verrassing gezorgd door het WTA-toernooi van Lyon op haar naam te schrijven. De 22-jarige Parks, nummer 79 van de wereld, rekende in haar eerste finale op het hoogste niveau af met de Franse favoriete Caroline Garcia: 7-6 (7) 7-5. De als eerste geplaatste Garcia staat op de vijfde plaats op de wereldranglijst.

Parks had eind vorig jaar wel twee zogeheten WTA 125-toernooien gewonnen, het niveau onder de WTA Tour. Het zorgde ervoor dat de lange Amerikaanse de top 100 van de wereld in schoot. In Lyon veroverde ze haar eerste titel op het hoogste niveau. Parks sloeg in de finale vijftien aces en won bijna 85 procent van de punten op haar eerste service.

Garcia (29) liet de kans liggen om in eigen land haar twaalfde WTA-titel te veroveren. De Française zegevierde eind vorig jaar op de WTA Finals, het slottoernooi voor de acht beste tennissters van het seizoen. Op de Australian Open bleef Garcia afgelopen maand steken in de vierde ronde.

Polling pakt in Parijs eerste medaille sinds rentree

18:17 uur Judoka Kim Polling heeft op de prestigieuze Grand Slam van Parijs haar eerste medaille veroverd sinds ze vorig jaar beviel van een dochter. Polling pakte brons in de klasse tot 70 kilogram met een overwinning op de Kroatische Barbara Matic, de wereldkampioene van de afgelopen twee jaar.

De scheidsrechter wees Polling enkele seconden voor het aflopen van de tijd aan als winnares, nadat de videoarbiters de beelden hadden teruggekeken. Matic kreeg een penalty en Polling daarmee de winst. De 31-jarige Nederlandse reageerde geëmotioneerd en viel haar coach Garmt Zijlstra in de armen.

Polling, viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram, maakte in oktober haar rentree op de tatami. Ze was in mei bevallen van een dochter, Aurora. Op de Masters van eind vorig jaar in Jeruzalem kwam Polling al in de buurt van een medaille, maar ze verloor toen de wedstrijd om het brons. In Parijs, waar ze naar eigen zeggen tien jaar geleden haar grote doorbraak bij de senioren beleefde door de Grand Slam te winnen, had Polling wel het succes waar ze zo naar snakte.

Nederlandse badmintontitels voor Kweekel en Choukri

17.49 uur: De badmintonners Joran Kweekel en Nadia Choukri hebben in het Topsportcentrum Almere de Nederlandse titels veroverd. De als eerste geplaatste Kweekel versloeg in de mannenfinale met de geboren Syriër Aram Mahmoud de nummer 2 van de plaatsingslijst in drie games: 21-13 24-26 21-13. Bij de vrouwen was de ongeplaatste Choukri te sterk voor qualifier Amy Tan: 21-12 21-12. De 19-jarige Choukri had in de halve finale de als eerste geplaatste Jaymie Laurens verslagen.

De 24-jarige Kweekel volgt de afwezige Mark Caljouw op als Nederlands kampioen. Caljouw veroverde vorig jaar voor de vijfde keer de nationale titel. Bij de vrouwen ging het goud toen voor de vierde keer naar Gayle Mahulette, die nu niet meedeed aan de NK.

Debora Jille en Cheryl Seinen prolongeerden hun Nederlandse titel in het vrouwendubbel. Bij de mannen waren Ruben Jille en Ties van der Lecq het sterkste in het dubbelspel. In het gemengd dubbel zegevierden de favorieten Selena Piek en Robin Tabeling. Alle winnende dubbels waren in Almere als eerste geplaatst en maakten dus hun status waar.

Portugees Costa (36) pakt eindzege Ronde van Valencia in slotrit

17.37 uur: De Portugees Rui Costa heeft de Ronde van Valencia gewonnen door de laatste rit op zijn naam te schrijven. De 36-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty klopte in de sprint de Nederlander Thymen Arensman met minimaal verschil. De Italiaan Giulio Ciccone ging de slotrit in als klassementsleider, maar hij had in de slotfase geen antwoord op de versnelling van Arensman en Costa.

Alle hoog geklasseerde renners waren mee in de kopgroep van zo’n tien renners, die ongeveer halverwege de korte rit over 93 kilometer was ontstaan. Ook Arensman van Ineos-Grenadiers zat erbij, die met Tao Geoghegan Hart nog een ploeggenoot had die kansrijk was voor de eindzege. Zijn achterstand op Ciccone was, na zijn ritzege van zaterdag, 4 seconden. Costa stond daar weer zo’n 10 tellen achter.

Arensman ging op ruim 2 kilometer van de streep in de aanval, maar Costa wist hem te achterhalen. Op de finish hield de Portugees net genoeg over om de 23-jarige Nederlander achter zich te houden. Arensman debuteerde in Valencia bij Ineos. Volgens de Britse ploeg was Geoghegan Hart in de slotkilometers betrokken bij een valpartij.

Ciccone werd tweede in het klassement op 16 seconden. De Rus Aleksandr Vlasov, winnaar van de vorige editie, moest genoegen nemen met de dertiende plek.

Voormalig wereldkampioen Costa had niet verwacht dat het mogelijk zou zijn om de ritzege én de eindoverwinning naar zich toe te trekken. „Ik had gedacht dat de kopgroep het peloton niet zou kunnen voorblijven. Op het laatst wilde ik toch een poging voor de ritzege doen, en dat lukte. Ik ben blij.”

Amerikaan Powless pakt met 1 seconde eindzege Ster van Bessèges

17.13 uur: De Amerikaanse wielrenner Neilson Powless heeft de 53e editie van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De 26-jarige renner van EF Education-EasyPost verzekerde zich in de afsluitende tijdrit over bijna 10,7 kilometer door de Franse stad Alès van de eindzege, al was het verschil miniem. Powless troefde de Deen Mattias Skjelmose met 1 seconde af.

De 22-jarige Skjelmose begon in de gele leiderstrui aan de tijdrit met 4 seconden voorsprong op Powless, maar hij deed 5 tellen langer over de route die op het einde licht omhoog liep. Powless eindigde in de door de Deen Mads Pedersen gewonnen tijdrit op de achtste plaats. Skjelmose, ploeggenoot van Pedersen bij Trek-Segafredo, werd negende.

De jonge Deen had zaterdag de leiding genomen in het klassement door de vierde etappe te winnen, met de aankomst bergop. Skjelmose versloeg toen Powless in de strijd om de dagzege.

De Amerikaan volgt de Fransman Benjamin Thomas op als winnaar van de Ster van Bessèges.

Schulting in Dresden ook de beste op 500 meter

17.12 uur: Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Dresden goud gepakt op de 500 meter. De 25-jarige Friezin bleef in de finale landgenote Xandra Velzeboer en Choi Min-jeong uit Zuid-Korea voor.

Voor Schulting betekende het haar tweede zege van het weekend in de Duitse stad. Ze schreef zaterdag al de 1000 meter op haar naam. Ze vierde haar achtste overwinning van dit seizoen in de wereldbeker.

Met het aflossingsteam won Schulting ook nog haar derde gouden plak in Dresden. De Nederlandse shorttracksters, met naast Schulting ook Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof, waren op de aflossing de sterkste, voor Canada en Zuid-Korea.

De Nederlandse mannen moesten de B-finale rijden op de aflossing en liepen daar tegen een penalty aan. De gemende aflossingsploeg had zaterdag brons gepakt.

Shorttracker Knegt pakt zilver op 1500 meter in Dresden

16.03 uur: Sjinkie Knegt heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in de Duitse stad Dresden zilver gepakt op de 1500 meter. De 33-jarige Fries probeerde op het einde met een manoeuvre de Zuid-Koreaan Park Ji-won nog voorbij te steken, maar kwam enkele centimeters te kort. Friso Emons, de tweede Nederlandse shorttracker in de finale op de 1500 meter, eindigde als vierde.

Selma Poutsma was eerder bij de vrouwen als zevende en laatste geëindigd in de finale van de 1500 meter. Het goud ging naar Kim Gilli uit Zuid-Korea.

Judoka’s Korrel en Van ’t End op voor goud in Grand Slam Parijs

15.51 uur: De judoka’s Michael Korrel en Noël van ’t End maken kans op een gouden medaille bij de Grand Slam van Parijs. Ze bereikten op het hoog aangeschreven toernooi de finale.

Van ’t End, de wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram, won in de kwartfinales van de Fransman Maxime-Gaël Ngayap Hambou en vervolgens in de halve finales van de Cubaan Ivan Felipe Silva Morales. Hij neemt het in finale op tegen Moerad Fatiyev uit Azerbeidzjan.

Korrel rekende in de klasse tot 100 kilogram in de kwartfinales af met de Fransman Aurélien Diesse. Hij moest daarna in de halve finales vol aan de bak tegen de Belg Toma Nikiforov, maar won na een late schouderworp. In de eindstrijd stuit Korrel op Dzhafar Kostoev uit Verenigde Arabische Emiraten. Korrel is de regerend Europees kampioen. Hij pakte vorig jaar op de WK het brons.

Drie judoka’s gaan in Parijs op voor een bronzen medaille. Bij de mannen is dat nog Roy Meyer in de klasse boven 100 kilogram. Kim Polling (tot 70 kilogram) en Guusje Steenhuis (tot 78 kilogram) wisten evenals Meyer via een zege in de herkansingen een gevecht om het brons af te dwingen.

Opvallende finalist in de klasse boven 100 kilogram is de Fransman Teddy Riner. De tienvoudig wereldkampioen is hersteld van een blessure en kan voor de zevende keer in zijn imposante carrière de Grand Slam van Parijs op zijn naam schrijven. Hij moet het opnemen tegen de Japanner Hyoga Ota.

Schoofs verovert in Lyon tweede WTA-dubbeltitel

15.34 uur: Tennisster Bibiane Schoofs heeft het dubbelspel van het WTA-toernooi van Lyon gewonnen. De 34-jarige Schoofs was samen met haar Spaanse partner Cristina Bucsa in de finale met 7-6 (5) 6-3 te sterk voor de Servische Olga Danilovic en de Russin Aleksandra Panova.

Voor Schoofs is het de tweede WTA-dubbelspeltitel uit haar loopbaan. Vijf jaar geleden schreef ze met de Italiaanse Sara Errani het toernooi van Auckland op haar naam.

Schoofs, die de afgelopen jaren veel te maken had met blessures, begon de week als de nummer 354 van de wereld in het dubbelspel. In 2018 was ze de mondiale nummer 83 in die discipline.

Golfer Besseling klimt naar dertiende plaats in Ras Al Khaimah

15.05 uur: Golfer Wil Besseling is op de dertiende plaats geëindigd in het Ras al Khaimah Championship, een toernooi uit de DP World Tour. De 37-jarige Noord-Hollander legde de vierde en laatste ronde van het toernooi in het Arabische emiraat af in 69 slagen en kwam daardoor uit op een totaal van 11 slagen onder par. Hij noteerde vijf birdies en twee bogeys in zijn slotronde.

Besseling draaide de eerste twee ronden bovenin mee, maar zakte weg uit de top 10 na een matige derde ronde van 74 slagen. Hij herstelde zich redelijk goed in de laatste ronde en klom in de eindstand, maar kon geen topklassering meer afdwingen.

De Engelsman Daniel Gavins won het toernooi met een totaal van 17 onder par. Hij had één slag minder nodig dan de Zweed Alexander Björk en de Zuid-Afrikaan Zander Lombard, die met -16 de tweede plaats deelden.

Daan Huizing eindigde na een slotronde van 70 slagen op de gedeelde 51e plaats met -3.

Roda JC wint Limburgse derby van MVV Maastricht

14.30 uur: Roda JC heeft in de Keuken Kampioen Divisie de Limburgse derby tegen MVV Maastricht gewonnen. In Kerkrade werd het 2-1 voor de thuisploeg van coach Edwin de Graaf.

Roda stijgt door de zege naar de achtste plaats op de ranglijst met 34 punten. MVV staat zesde met 1 punt meer. Koploper PEC Zwolle heeft 53 punten.

Matteo Waem kopte de club uit Maastricht in de 20e minuut op voorsprong. Nils Röseler maakte na bijna een uur gelijk met een kopbal. Terrence Douglas scoorde daarna voor Roda met het hoofd de 2-1.

Veldrijdster Van Anrooij onbedreigd naar wereldtitel beloften

14.01 uur: Shirin van Anrooij heeft bij de WK veldrijden in Hoogerheide met overmacht de titel veroverd bij de beloften. De uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige renster liet al in de eerste ronde de concurrentie achter zich. Het zilver was voor de Britse Zoe Bäckstedt, de Tsjechische Kristyna Zemanova pakte het brons.

Van Anrooij vierde zondag haar 21e verjaardag. Ze was dit jaar al een van de uitblinkers tussen de elitevrouwen met onder meer drie overwinningen in wereldbekerwedstrijden. In tegenstelling tot Fem van Empel en Puck Pieterse koos ze ervoor bij de WK nog in de onder 23-categorie uit te komen. Van Empel pakte zaterdag de wereldtitel bij de elite.

Het was voor Van Anrooij een moeilijke keuze geweest. „Ik heb er heel lang over moeten nadenken. Ik zou na de wereldbekercross van Benidorm aan de bondscoach laten weten in welke categorie ik hier zou starten. Ik heb toen tot 3 uur ’s nachts wakker gelegen, was om 6 uur ’s morgens al weer wakker en wist het nog niet. Ik kon geen verkeerde keuze maken en eigenlijk ook geen goede. Je weet ook dat mensen er iets van gaan vinden. Daar moet je je niet te veel van aantrekken, maar ik lees dat allemaal wel.”

Spijt was er uiteraard na afloop niet. „Ik heb zaterdag nog wel met een dubbel gevoel naar de elitevrouwen gekeken. Fem reed echt supersterk, maar je bent toch benieuwd hoe het gegaan zou zijn als ik daar had gereden. Bij de beloften was het voor mij winnen of falen. Zo voelde het ook voor de start.”

De spanning was zo opgelopen dat ze even moest nadenken toen er ’s ochtends in het hotel voor haar werd gezongen. „Ik dacht: o ja, ik ben jarig. Ik was echt alleen met deze wedstrijd bezig.”

Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar finale in Doha

12.46 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de finale gehaald van het Elite 16-toernooi in Doha. Het Nederlandse koppel was in de halve finale te sterk voor de Australiërs Taliqua Clancy en Mariafe Artacho del Solar, in Tokio nog winnaars van olympisch zilver. De wedstrijd was na twee sets (21-19 21-19) voorbij.

Clancy en Mariafe hadden een ronde eerder nog het Braziliaanse Ana Patrícia/Duda verslagen, de nummer 1 van de wereldranglijst. De strijd om het goud is voor Stam en Schoon vanaf 18.00 uur, tegen de winnaar van het duel tussen Brunner/Hüberli uit Zwitserland en Anastasija/Tina uit Letland.

Bij de mannen werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uitgeschakeld in de kwartfinales. Het toernooi in Doha is het eerste Elite 16-toernooi van het seizoen.

Junior Remijn pakt zilver op WK veldrijden

12.16 uur: Veldrijder Senna Remijn heeft zondag het zilver veroverd bij de junioren op de WK in Hoogerheide. De 17-jarige coureur uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk bereikte 11 seconden na de Fransman Léo Bisiaux de finish.

Bisiaux (17) werd in november in Namen ook al Europees kampioen. Het brons ging naar de Belg Yordi Corsus. Nederlands kampioen Keije Solen bereikte als zesde de finish.

Om 13.00 uur komen de beloftenvrouwen in actie in Hoogerheide. Maar de massaal toegestroomde wielerfans uit Nederland en België komen toch vooral voor de strijd bij de elitemannen waar vanaf 15.00 uur een duel wordt verwacht tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Slowaakse tennisser Molcan ook in dubbelspel tegen Oranje

12.15 uur: De Slowaakse kopman Alex Molcan komt zondagmiddag ook uit in het dubbelspel in de Davis Cup-ontmoeting met Oranje. Molcan vervangt in Groningen Jozef Kovalik en vormt een koppel met Lukas Klein.

Namens Nederland komen Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in actie in het dubbelspel. Bij een overwinning van Middelkoop/Koolhof plaatst Nederland zich voor de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Molcan, de nummer 55 van de wereld, leed zaterdag in het enkelspel een nederlaag in drie sets tegen Tim van Rijthoven. Het werd 7-6 (6) 5-7 6-3, waardoor Oranje een 2-0-voorsprong nam.

Het dubbelspel begint zondag om 13.00 uur.

Belgische tennissers geven 2-0-voorsprong uit handen in Davis Cup

12.14 uur: De Belgische tennissers hebben in de Davis Cup-ontmoeting met Zuid-Korea een 2-0-voorsprong uit handen gegeven. Zondag verloren de Belgen drie partijen in Seoul, waardoor ze plaatsing voor de Davis Cup Finals na een goed begin alsnog misliepen.

Op de slotdag van de ontmoeting verloor Zizou Bergs in de vijfde en beslissende wedstrijd van Hong Seong-chan, de mondiale nummer 237: 6-3 7-6 (4). Daarvoor had David Goffin in drie sets verloren van Kwon Soon-woo (3-6 6-1 6-3).

Zaterdag hadden Bergs en Goffin, de nummers 115 en 41 van de wereld, beiden nog hun enkelspel gewonnen.

Door de nederlaag ontbreekt België later dit jaar in de groepsfase van de Davis Cup Finals, het eindtoernooi van het landenevenement.