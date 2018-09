Bosz schrikt: 'Het komt nu dichtbij'

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik zat televisie te kijken toen ik het hoorde", aldus de Ajax-trainer tijdens de persconferentie in aanloop naar de Europese wedstrijd van de Amsterdammers van donderdag.

"Het maakt niet uit waar zoiets gebeurt, overal is het verschrikkelijk. Maar het gebeurt nu in Duitsland en het raakt de voetballerij. Dan komt het ineens behoorlijk dichtbij. Wij zitten ook iedere week in een spelersbus. Dat is schrikken."

Ajax treft donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League het Duitse Schalke 04, de aartsrivaal van Borussia Dortmund. De Amsterdammers heeft besloten geen extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

De spelersbus van Borussia Dortmund werd dinsdag beschadigd door drie projectielen. Ⓒ EPA