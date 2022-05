Alcaraz en Zverev in drie sets naar laatste zestien

Al in de derde game was het voor het eerst raak en brak Alcaraz de service van Korda. De Amerikaan kon in het restant van de set wel gelijke tred houden met de tienersensatie, maar terugbreaken zat er geen moment echt in. De tweede set was eigenlijk nagenoeg een kopie van de eerste, behalve dat Alcaraz dan een servicegame later toesloeg om de break te forceren.

Aan het begin van de derde set had Korda de kans om eens op voorsprong te komen, maar hij miste alle drie zijn breakkansen. Alcaraz was even later wel weer scherp, toen hij een breakkans kreeg. Daarmee brak hij direct het verweer van zijn tegenstander en zodoende speelde hij de wedstrijd eenvoudig uit.

Zverev na opnieuw stroeve partij naar achtste finales

Alexander Zverev is op Roland Garros doorgedrongen tot de vierde ronde. De als derde geplaatste Duitser speelde een stroeve partij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima, maar deze keer hoefde hij geen set af te staan: 7-6 (2) 6-3 7-6 (5).

De 25-jarige Zverev overleefde in de vorige ronde een wedstrijdpunt tegen de Argentijn Sebastián Báez. Zverev is ingedeeld in de gunstige helft van het schema en treft nu in de achtste finales de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Als hij die partij ook wint, volgt in de kwartfinale mogelijk een ontmoeting met Alcaraz.