Rotterdams transferrecord verbroken voor international Jong Oranje Club, stadion én trainer verleiden Quinten Timber te kiezen voor Feyenoord

Quinten Timber namens Utrecht in actie tegen Feyenoord Ⓒ Orange Pictures

ROTTERDAM - Quinten Timber (21) wilde slechts naar één club en dat was Feyenoord. Het aantal buitenlandse clubs dat voor hem aanklopte bij FC Utrecht was niet op één hand te tellen, en daar kwam naast PSV ook Ajax op het laatste moment nog bij. Maar de man die een topseizoen in de Domstad achter de rug heeft, maakte iedereen duidelijk dat niet het geld maar de club, het stadion én de trainer in Rotterdam voor hem bepalend waren.