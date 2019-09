Excellerende Malen denkt niet dat het mooier wordt

Malen vervologt glimlachend voor de camera van Fox Sports: „Winnen na de interlandperiode was het belangrijkst, maar dit is voor mij ook wel speciaal. De eerste was denk ik wel de mooiste, daar hebben we op getraind. Als die bal er dan zo ingaat is dat alleen maar mooi.”

PSV kreeg in de slotfase twee strafschoppen en alle twee de keren ging Malen achter de bal staan. „Die eerste zat er goed in, dus dacht ik: ’die tweede neem ik ook’.”

De aanvaller geeft aan na de interlandperiode ’een klein beetje meer zelfvertrouwen’ te hebben gekregen. „Maar ik kom hier niet anders binnen. Maar het is een mooie ervaring, al gaat het uiteindelijk om winnen.”