Frenkie de Jong en FC Barcelona klaren zware klus bij Betis

Voor Barcelona was het de tiende competitiewedstrijd op rij zonder nederlaag sinds de domper bij Real Madrid medio oktober, een serie met 28 punten.

Frenkie de Jong startte weer in de basis bij de ploeg van trainer Xavi. De uitwedstrijd in het luidruchtige Estadio Benito Villamarin wordt altijd gezien als een van de moeilijkste van het jaar en dat zag je ook het eerste half uur. Betis bepaalde, maar Raphinha dacht na 33 minuten te scoren. Het was echter buitenspel.

Enkele minuten later was het Pedri met een dot van een kans, maar hij vond Betis-goalie Rui Silva op zijn weg. De rust werd uiteindelijk met 0-0 bereikt. Tussendoor had de van een schorsing teruggekeerde Robert Lewandowski een bijzondere eerste helft, want hij zwaaide bij kopduels behoorlijk met zijn ellebogen. Ook in kansrijke posities had hij het vizier nog niet op scherp staan, zo bleek.

Zware klus

Na rust werden de Catalanen beter en beter, maar sluitpost Rui Silva redde de Sevilliaanse meubelen eens te meer. Na een uur spelen was het nog altijd 0-0 en bleek de klus zoals vooraf gedacht inderdaad een zware voor De Jong en de zijnen. Maar in de 65e minuut was het toch Raphinha die de ban wist te breken: 0-1.

Betis probeerde de nederlaag vervolgens met alle macht te voorkomen, maar het was Lewandowski die de wedstrijd op slot gooide met een slimme treffer: 0-2. Het was zijn 14e treffer in La Liga dit seizoen.

Maar een eigen treffer van Jules Koundé in minuut 86 bracht de spanning weer terug in het kolkende stadion in Sevilla. Het werd flink billenknijpen, want twee minuten later ontsnapten Xavi en zijn manschappen aan de gelijkmaker, maar de zege werd voor de poorten van de hel binnengesleept.