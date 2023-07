Herbeleef hier de oppermachtige zege van Max Verstappen op Silverstone

Max Verstappen.

Max Verstappen heeft voor de tweede keer in zijn Formule 1-carrière de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull duidelijk de beste op het circuit van Silverstone. Lando Norris eindigde in de McLaren als tweede, Lewis Hamilton werd in de Mercedes derde.