Max Verstappen met speels gemak naar zege bij GP van Spanje

Het is voor Verstappen inmiddels zijn 40e zege in zijn loopbaan als F1-coureur. De voorsprong van Verstappen op Pérez in de strijd om de wereldtitel is door de winst in Barcelona opgelopen tot 53 punten. Het is de derde keer dat Verstappen een zogenaamde ’Grand Slam’ heeft neergezet: winnen vanaf pole, elke ronde van de race leiden én de snelste tijd neerzetten. Eerder deed hij dit al in Oostenrijk (2021) en Imola (2022).

Carlos Sainz startte als tweede en leek bij het ingaan van de eerste bocht het Verstappen moeilijk te maken, maar de Nederlander gooide de deur dicht. Lando Norris (McLaren) kende een dramatisch begin van de race. De Britse coureur startte vanaf P3, maar doordat hij vrijwel direct met zijn neus de auto van Hamilton raakte, was een goede positie in de race vrijwel uitgesloten. Hij zakte naar P20.

Pérez was natuurlijk na zijn vrij dramatische kwalificatie van zaterdag op P11 gestart, maar de Mexicaan en vooralsnog grootste concurrent van Verstappen rukte langzaamaan op naar de top van het veld. Na 16 rondjes lag hij op P5.

Gratis naar de pits

Sainz ging ondertussen de pits in, waardoor de Mercedessen van Hamilton en Russell op P2 en P3 lagen. Klein beetje eerherstel dus voor het duo. Pérez kwam door Sainz op P4 terecht. Verstappen reed ondertussen 11 seconden voor op de Mercedessen en koerste na 24 rondjes al af op weer een zege. De Vries vocht rond P15 zijn persoonlijke duelletjes uit met Kevin Magnussen.

Verstappen had zoveel voorsprong dat hij een ’gratis’ pitstop kon maken: naar binnen zonder een plek te verliezen. Hij leidde dan ook in ronde 29 nog altijd, vanaf de start. Pérez zakte door zijn pitstop naar P9. Hamilton en Russell stoven langs Sainz om P2 en P3 te bemachtigen.

Opmars Pérez en verrassend Mercedes

Ondertussen was de sterk rijdende Pérez bezig met een opmars en zat inmiddels al op positie 5. Yuki Tsunoda, de teamgenoot van De Vries bij AlphaTauri, reed ook een uitstekende GP van Spanje. Hij was de race op P15 gestart, maar streed toch de race om plek 10 steeds.

Verstappen was op zijn harde banden in geen velden of wegen te bekennen voor de rest van het veld. Op gepaste afstand volgde na 47 rondjes Hamilton en de inmiddels naar P3 opgerukte Pérez, die vervolgens Russell op verse banden snel weer aan zich voorbij zag gaan. De Mercedessen dus op P2 en P3. Dat bleef zo, een knap resultaat voor het kwakkelende F1-team van teambaas Toto Wolff.

