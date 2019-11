Zlatan: ’Ga nu maar weer honkbal kijken’

De 38-jarige Zweed vertrekt na een verblijf van ruim anderhalf jaar uit de Verenigde Staten. Waar de goalgetter uit Malmö zijn loopbaan voortzet is nog onduidelijk. Een nieuwe club zou zijn tiende werkgever worden. Ibrahimovic kwam eerder uit voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale. FC Barcelona, AC Milan Paris Saint-Germain en Manchester United.

„Ik kwam, ik zag, ik overwon”, begint de voormalig Ajacied. „Bedankt dat ik dankzij jullie het gevoel heb gekregen dat ik weer leef. Voor de Galaxy-fans: jullie wilden Zlatan, ik gaf jullie Zlatan. Graag gedaan. Mijn verhaal gaat verder. Ga nu maar honkbal kijken.”

In de MLS maakte Ibrahimovic 54 doelpunten in 65 wedstrijden. Dat honkbal kijken moeten de fans van LA Galaxy overigens nog even uitstellen. De Major League Baseball begint pas weer in maart.