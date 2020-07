Ziyech en Promes treuren om ’verbroken verbinding’

Ajax maakte afgelopen seizoen al vaker filmpjes over de band tussen de twee. Sinds Promes zo’n twaalf maanden geleden werd overgenomen van Sevilla vormde hij met Ziyech een uitstekend duo. Buiten het veld hadden ze de grootste lol, terwijl ze elkaar binnen de lijnen altijd wisten te vinden, alsof er een soort draadloze internetverbinding bestond tussen de twee.

In de nieuwste video van Ajax wordt daarop gezinspeeld. Terwijl diverse hoogtepunten van Promes en Ziyech worden afgespeeld, wordt het beeld steeds slechter. Tot er een testbeeld verschijnt met de woorden: ’connection lost’. Onder de video op Instagram reageert zowel Promes als Ziyech met een gebroken hartje.

Over hun band in het veld zei Ziyech na het uitduel met Lille in de Champions League: ,,Ik zie hem vaak lopen. Ik denk dat dit niet te verdedigen valt. Die ballen zijn zó scherp aangesneden. Hij loopt gewoon, ik weet al waar hij is, dus ik hoef alleen maar te kijken waar de bal moet komen.” Zowel Ziyech als Promes (op aangeven van zijn maatje) vond het net tegen de Fransen: 0-2.

Telegraaf premium - Klik op onderstaande link voor een verhaal over enkele nieuwe teamgenoten van Hakim Ziyech bij Chelsea, onder wie een mogelijke ’vervanger’ van Quincy Promes:

Statistieken

Promes kwam in zijn eerste Ajax-seizoen tot 28 duels. Daarin maakte hij 16 treffers en vijf assists. Vijf keer scoorde hij op aangeven Ziyech.

De Marokkaan kwam dit seizoen tot 8 treffers in 35 wedstrijden. Maar liefst 21 goals bereidde hij voor.

Ajax zocht uit hoe diep de connectie precies ging en kwam erachter dat het elftal van Erik ten Hag het een stuk beter deed als beide spelers in de basis begonnen. Bekijk hieronder de statistieken.

Wedstrijden met Promes en Ziyech in de basis:

21 wedstrijden

16 keer winst

3 keer gelijk

2 keer verlies

gemiddeld aantal punten per wedstrijden 2.38

goals voor: 57

goals tegen: 21

Wedstrijden zonder Promes en/of Ziyech in de basis: