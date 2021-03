Tophockeyster Marloes Keetels: ’Speciaal om die 150e interland te spelen’

Marloes Keetels: „Het WK van volgend jaar, in Nederland en Spanje, kan een mooi podium zijn voor een afscheid.” Ⓒ ANP/HH

AMSTELVEEN - Ze kampte lange tijd met een achillespeesblessure, maar afgelopen weekeinde speelde Marloes Keetels (27) in een Pro League-duel met Duitsland dan eindelijk haar 150e interland. De spelbepaler van Den Bosch is een van de weinige speelsters van de ’oude garde’ die geen olympische titel op zak hebben. „Ik was in Rio al blij dat ik er bij mocht zijn. In Tokio is goud het enige dat telt.”