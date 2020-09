Kiki Bertens krijgt op Roland Garros hulp van vrienden

Kiki Bertens during Ⓒ REUTERS

PARIJS - Het gebeurde in een grote, lege betonnen bak waarin tijdens betere tijden tienduizend toeschouwers kunnen klappen en juichen. Voor het oog van tien suppoosten, twee coaches, drie fotografen en één Nederlandse journalist was Kiki Bertens aanvankelijk niet vooruit te branden in haar eerste wedstrijd op Roland Garros. Maar toen bracht collega Matwé Middelkoop met zijn gevolg wat leven in de brouwerij. En kwam het allemaal goed.