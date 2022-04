’Mo Ihattaren heeft echt de mentaliteit om gas te kunnen geven’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

,,Dit zijn de types waar ik echt uitdaging in zie en waarvan ik voor tachtig procent zeker weet dat ik ze weer op het pad ga krijgen. Ik hoop dat dat nu bij Ajax gaat lukken. Ik denk dat Ten Hag daar een goede in is. Mo was in de jeugd van PSV zo verschrikkelijk goed. Hij werd altijd eerder doorgeschoven en blonk ook in het hogere elftal weer uit.”

„Maar ik heb ’m ook gehad, toen hij vanuit een hoger elftal werd teruggezet. Toen heeft hij wel te horen gekregen hoe wij erover dachten en dat heeft hem toen wel geholpen. Mo heeft superveel talent en ik moet zeggen, dat hij ook echt de mentaliteit heeft om gas te kunnen geven. Maar ergens is er iets gebeurd, waardoor hij dat talent niet kan laten zien. Voetbal op dit niveau is natuurlijk wel keihard. Je kunt niet iemand non-stop zijn handje vasthouden. Op een gegeven moment zal hij het toch echt zelf moet laten zien.”

