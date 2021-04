Julian Alaphilippe troeft Primoz Roglic af in Waalse Pijl

Het peloton is onderweg in de Waalse Pijl. Ⓒ HH/ANP

Nadat eerder op de dag Anna van der Breggen de vrouwenkoers in de Waalse Pijl had gewonnen, was het een paar uur later de beurt aan Julian Alaphilippe. De Franse wereldkampioen bleek op de Muur van Hoei net iets te sterk voor Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Team Jumbo Visma. Bauke Mollema was met de 11e plaats de beste Nederlander.