Skaters houden adem in na corona-geval: wijzigt NOC*NSF vlaggendrager?

Skateboardster Keet Oldenbeuving (foto) en sprinter Churandy Martina van Team NL zijn de vlaggendragers op de de Olympische Spelen. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Candy Jacobs sprong zestien maanden geleden bijkans een gat in de lucht toen de Olympische Spelen met een jaar werden uitgesteld. Ze kampte namelijk met lichte blessures. Een jaar later sloeg de pechduivel alsnog toe bij de 31-jarige skateboardster uit Tegelen. En hoe: ze testte woensdag als eerste Nederlandse sporter in Tokio positief op het coronavirus. De vraag is nu of het daarbij blijft.