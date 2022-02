Vitesse bevestigt: Benjamin Schmedes nieuwe technisch directeur

Benjamin Schmedes is de nieuwe technisch directeur van de Arnhemmers. Schmedes, de voormalige hoofdscout van Hamburger SV (2014-2017) en sportdirecteur van de toenmalige 2.Bundesligaclub VfL Osnabrück (2017-2021), was afgelopen zomer nog in beeld om sportdirecteur van Schalke 04 te worden.

Vitesse zag technisch directeur Johannes Spors, die na Schmedes hoofdscout was bij HSV, in december onverwacht vertrekken naar Genoa. Sindsdien werden zijn taken overgenomen door zijn voormalige assistent Marcel Klos, maar die heeft zich sinds vorige week bij Spors in Italië gevoegd.

Schmedes is afkomstig uit Hannover en was jeugdvoetballer bij Hannover 96 en Werder Bremen. Daarnaast studeerde hij aan de universiteit bewegingswetenschappen, politicologie, bedrijfskunde en sportmanagement.

Forse klus

De nieuwe td tekent in Arnhem tot medio 2024 en gaat direct aan de slag. Er wacht hem een forse klus, want Vitesse ziet komende zomer de sterkhouders Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi transfervrij vertrekken uit Arnhem, terwijl de kans groot is dat ook de eveneens transfervrije Eli Dasa niet ingaat op de optie om zijn contract te verlengen. Daarnaast zal Vitesse de huurlingen Loïs Openda, Yann Gboho en Jacob Rasmussen zien vertrekken, zodat er een heel nieuwe as moet worden neergezet.

Schmedes is blij met de nieuwe stap in zijn carrière. „Na mijn vertrek bij VfL Osnabrück heb ik bewust de tijd genomen om na te denken over mijn volgende stap. Toen Vitesse op mijn pad kwam, was mijn interesse direct groot. Dat goede gevoel werd bevestigd tijdens de prettige gesprekken met de clubleiding. Vitesse is op mij overgekomen als een professionele en warme club, met een grote historie. Ik voel me aangetrokken tot de voetbalfilosofie en het potentieel van de club, het geloven in meer. Met de ambitie om structureel mee te spelen om Europees voetbal, maar ook met een focus op de eigen academie. Ik ga de komende tijd gebruiken om de club, de staf, de spelers en de rest van mijn nieuwe collega’s goed te leren kennen, maar we gaan ook direct aan de slag met de dossiers die op tafel liggen. Daarbij zal de blik natuurlijk ook al gericht zijn op komend seizoen”, aldus Schmedes. „Maar eerst staat het speciale tweeluik met SK Rapid Wien te wachten in de UEFA Europa Conference League. Het is een prachtig begin van mijn periode bij Vitesse.”