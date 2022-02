Vitesse kijkt opnieuw naar Duitsland

Eén van de namen die is gevallen, is die van Benjamin Schmedes, de voormalige hoofdscout van Hamburger SV (2014-2017) en sportdirecteur van de toenmalige 2.Bundesligaclub VfL Osnabrück (2017-2021), die afgelopen zomer nog in beeld was om sportdirecteur van Schalke 04 te worden.

Vitesse zag technisch directeur Johannes Spors, die na Schmedes hoofdscout was bij HSV, in december onverwacht vertrekken naar Genoa. Sindsdien werden zijn taken overgenomen door zijn voormalige assistent Marcel Klos, maar die heeft zich sinds vorige week bij Spors in Italië gevoegd.