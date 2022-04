Roer om bij DSM richting Ronde van Vlaanderen: Kragh Andersen vervangt Eekhoff

De Nederlander zou woensdag in Dwars door Vlaanderen zijn rentree maken nadat hij bij een val in Parijs-Nice een hersenschudding had opgelopen. Dat ging niet door en DSM meldt dat Eekhoff ook nog niet fit genoeg is om in ’de Ronde’ te starten.

Kragh Andersen zou zich dit voorjaar met name richten op de Ardennenklassiekers, maar liet de afgelopen weken met ereplaatsen in Milaan-Sanremo (zevende) en Gent-Wevelgem (vijfde) al zien in vorm te zijn. Woensdag finishte de 27-jarige Deen als zeventiende in Dwars door Vlaanderen. Bij zijn eerdere zes optredens in de Ronde van Vlaanderen kwam hij nog niet tot een aansprekend resultaat.

Nico Denz, Casper Pedersen en Jonas Hvideberg komen evenmin in actie. Zij worden vervangen door Nikias Arndt en Niklas Märkl.

Sep Vanmarcke ontbreekt zondag in zijn geliefde Ronde van Vlaanderen. Ⓒ ANP/HH

Israel-Premier Tech

Israel-Premier Tech start zondag helemaal niet in de Ronde van Vlaanderen. Donderdag testte een tweede lid van het team positief over corona. „Dit is een zeer betreurenswaardige situatie en we zijn enorm teleurgesteld dat we ons moeten terugtrekken uit de Ronde van Vlaanderen”, stelde directeur Kjell Carlström.

De gehele ploeg, zowel renners als staf, is in nauw contact geweest met de besmette teamleden. Vanwege de Gran Premio Miguel Indurain van zaterdag en de start van de Ronde van het Baskenland op maandag is het niet mogelijk om andere renners in te vliegen. Sowieso kampte de formatie al met een rennerstekort vanwege ziekte en blessures. Woensdag verschenen slechts drie renners aan de start van Dwars Door Vlaanderen.

De teleurstelling is groot bij Israel-Premier Tech, dat met Sep Vanmarcke en Giacomo Nizzolo enkele sterke kasseienvreters in huis heeft. Toch probeert de formatie de zaak positief te bekijken. „Door ons terug te trekken krijgen onze renners een kans om te herstellen. Hopelijk stelt het ons in staat om in het restant van het voorjaar nog wat mooie dingen te laten zien”, aldus Carlström.

„Ik kan een enorm lange lijst van renners opnoemen die ofwel geblesseerd zijn na een val ofwel ziek in bed liggen”, ging ploegleider Dirk Demol verder. „Voor de Ronde had ik nu nog slechts twee fitte renners over. Wij hebben contact opgenomen met de organisatoren en onze situatie uitgelegd. Starten in Antwerpen is dus niet aan de orde. Hoe het nu verder moet? Uitzieken en rekenen op de jongens die stilaan uit hun revalidatieproces komen. Ik hoop dat we in Parijs-Roubaix terug op volle sterkte zijn wat betreft onze ’kasseirenners’. We moeten nu door deze enorm zure appel bijten, maar hopelijk komen we sterker terug uit deze zwarte periode.”

Sep Vanmarcke

Vanmarcke geldt al jarenlang als een klassiekerspecialist. In 2012 won de inmiddels 33-jarige Belg de Omloop Het Nieuwsblad en een jaar later eindigde hij als tweede in Parijs-Roubaix, maar sindsdien wordt hij op belangrijke momenten vaak getroffen door fysieke problemen, pech of valpartijen. De afgelopen periode kampte hij met knieproblemen en werd hij zelf meermaals ziek. Zo moest hij vorige maand wegens ziekte al verstek laten gaan voor Omloop Het Nieuwsblad.