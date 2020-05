Rick Karsdorp hoopt op nieuwe kans bij AS Roma

„Ik heb veel ingeleverd om hier te komen”, zegt de rechtsback bij de NOS. „Ik wilde het plezier terugvinden en dat is zeker gelukt. Maar om dat nog een jaar te doen, dat is zo’n groot verschil”, zo doelt Karsdorp op de financiële consequenties. De drievoudig international verhuisde in 2017 voor 14 miljoen euro van Feyenoord naar AS Roma, maar mede vanwege een zware knieblessure kon hij in Rome geen vaste waarde worden. Karsdorp keerde vorig jaar op huurbasis terug naar Feyenoord.

De rechtsback speelde vijftien wedstrijden in de eredivisie. Als gevolg van een liesoperatie stond hij ook enkele maanden aan de kant. Karsdorp keert nu in principe terug naar AS Roma, al hoorde hij vooralsnog niets uit Rome. „Als Roma mij nog ziet zitten, zou ik daar vol voor gaan. Zo niet, dan ga ik uitkijken naar een andere club. Ik hoop dat ik volgend seizoen in de Serie A speel, maar het zou ook zomaar ergens anders kunnen zijn. Maar hier bij Feyenoord zeker niet nee.”