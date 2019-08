Volleyballers tonen veerkracht tegen Zuid-Korea

De formatie van bondscoach Roberto Piazza moet in Ahoy nog twee wedstrijden winnen om zich te plaatsen voor Tokio 2020. Zaterdag tegen België, zondag tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen behoren tot de wereldtop. In januari volgt nog een herkansing.

Oranje begon met Fabian Plak, Wessel Keemink, Thijs ter Horst, Luuc van der Ent, Gijs Jorna en Nimir Abdel-Aziz. Libero was Just Dronkers. Ook Maarten van Garderen, Sjoerd Hoogendoorn, Wouter ter Maat, Gijs van Solkema en Robbert Andringa kwamen in actie.

Beslissende punt Ter Horst

Ter Horst sloeg het beslissende punt binnen, nadat Nederland eerst twee matchpoints had gemist. Hij groeide daarmee met 16 punten samen met Abdel-Aziz uit tot de topscorer van Oranje. De Koreaan Chul-Woo Park was het productiefst, met negentien rake klappen.

In de tweede set al had Oranje kunnen toeslaan. Dat lukte niet, mede omdat drie setpoints werden weggegeven. Daarna liep het beter, onder andere door enkele wissels. Vooral Van Garderen maakte daarbij een goede indruk. In de beslissende fase nam Oranje halverwege de set afstand, om vervolgens niet meer in de problemen te komen.

In 2004 nam de Nederlandse volleybalploeg voor de laatste keer deel aan de Olympische Spelen.