Van den Berg meldt zich af voor NK baanwielrennen

De 31-jarige Van den Berg, wereldkampioen op de teamsprint, ondervindt hinder van een beenblessure.

„Het leek in eerste instantie mee te vallen; alleen wat schaafwonden”, aldus Van den Berg, titelhouder op de kilometer. „Maar de afgelopen dagen is mijn bovenbeen flink opgezwollen, waardoor het toch niet gaat. De komende dagen richt ik me op herstellen richting de Zesdaagse van Rotterdam.”

De NK baanwielrennen vinden van vrijdag 27 december tot en met zondag 29 december plaats in Alkmaar.