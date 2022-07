Van Vleuten kan eindzege Giro Donne ruiken na veilige finish laatste bergetappe

De rit, van San Michele All'Adige naar San Lorenzo Dorsino, werd gewonnen door de Amerikaanse Kristen Faulkner. De renster van BikeExchange-Jayco had eerder de proloog gewonnen. Marta Cavalli, de nummer 2 in het klassement, beëindigde de rit als tweede. De Italiaanse zag 15 seconden later haar landgenote Elisa Longo-Borghini en Van Vleuten de finish passeren.

Zondag volgt de slotrit over een grotendeels vlak parcours. Van Vleuten heeft nog een kleine 2 minuten voorsprong op Cavalli.

Van Vleuten won de Ronde van Italië voor vrouwen al in 2018 en 2019. In de editie van 2022 veroverde ze de roze trui op de vierde dag, om haar leidende positie vrijdag met een solo verder te verstevigen. Zelfs een val in een afdaling kon de 39-jarige renster uit Wageningen niet van de ritwinst afhouden. Zaterdag leek het haar er alleen om te doen haar trui te verdedigen. Van Vleuten nam geen risico toen Cavalli in de laatste afdaling de aanval koos.

Stoïcijnse Van Vleuten

Faulkner reed daarvoor, nadat ze eerst samen met de Italiaanse Gaia Realine lang een duo had gevormd. Achter het tweetal reed aanvankelijk een groep van vier met Lucinda Brand en Anouska Koster.

Eenmaal begonnen aan de Passo Daone, de klim uit de buitencategorie, hadden Faulkner en Realine nog een marge van 3 minuten. Die werd snel kleiner toen Cavalli ging versnellen. Ze wilde de rozetruidraagster achterlaten, maar Van Vleuten bleef stoïcijns in haar wiel. Vooraan ging Faulkner er een kilometer onder de top alleen vandoor.

De Amerikaanse behield haar voorsprong tot de streep. Achter haar bleef Cavalli druk zetten. Van Vleuten bleef in haar wiel. Longo Borghini sloot aan en niet veel later passeerde het trio Realine. Tot kort voor de finish deden Longo Borghini en Cavalli nog pogingen Van Vleuten kwijt te raken. De laatste slaagde in die opzet maar de winst bleef beperkt tot 15 tellen. De Spaanse Mavi García behield nog net de derde plaats in het klassement op meer dan 6 minuten.