Europees optreden Feyenoord in Moskou in alle opzichten spraakmakend

In Moskou verovert Kees van Wonderen in 1996 de harten van het Legioen door zeven minuten voor tijd de winnende goal voor zijn rekening te nemen tegen CSKA. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord is voor de vijfde keer in zijn rijke Europa Cup-historie afgereisd naar Moskou. Het laatste optreden was bijna een kwart eeuw geleden. Onder leiding van coach Arie Haan wonnen de Rotterdammers in Rusland met 1-0 van CSKA. Een Europees optreden dat in alle opzichten spraakmakend was.