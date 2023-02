RKC-goudhaantjes Seuntjens en Kramer maken het verschil tegen Go Ahead Eagles

Dat RKC nog eens stil wilde staan bij het memorabele promotieduel is niet zonder reden. Voor de Waalwijkers is het spektakelstuk in de play-offs een belangrijk markeringspunt. RKC is, na het fortuinlijke behoud door de corona-uitbraak van een paar jaar geleden, een redelijk stabiele club in de Eredivisie aan het worden.

Geen paniekvoetbal

Bij RKC heerste er deze week rust op transfer D-day, een teken dat de club het organisatorisch goed op orde heeft. De Waalwijkers hadden hun zaakjes al in december voor elkaar met de komst van Mats Seuntjens en het Anderlecht-talent Chris Lokesa. Sinds de terugkeer van Mo Allach als technisch directeur is er van paniekvoetbal geen sprake meer.

Een verbeten duel om de bal. Ⓒ ANP/HH

Go Ahead kwam uitstekend uit de startblokken en zette RKC vroeg onder druk. In die fase had het bij een fout op Mats Deil een penalty kunnen krijgen. De Waalwijkers kregen voor de pauze maar één kans. Maar het was wel meteen raak. Seuntjens bewees dat hij het scoren nog niet verleerd is. Bij Fortuna kwam hij dit seizoen in twaalf wedstrijden alleen tot een assist. Bij RKC had hij al een assist achter zijn naam staan en was het in zijn vierde duel raak. Met een laag schot rondde hij een voorzet af.

Zeldzame scchoonheid

Op slag van rust maakte José Fontán gelijk. De Spaanse verdediger nam een vrije trap ineens op de pantoffel. Het vierde doelpunt van een Spanjaard in Deventer dienst was van een zeldzame schoonheid, want de bal verdween in de kruising.

Die treffer leek voldoende voor een punt. Maar RKC-trainer Joseph Oosting gooide niet voor de eerste keer dit seizoen de speelwijze van RKC om. De Waalwijkers kozen vol voor de aanval. Uit een voorzet van Seuntjens kopte eerst Michiel Kramer raak. Niet veel later joeg Yassin Oukili de bal in de bovenhoek en was de zege een feit,

RKC maakt voorlopig geen gebruik van Zakaria Bakkali. Het voormalig talent van PSV sloot in de zomer aan, maar kan volgens trainer Joseph Oosting de trainingsintensiteit nog niet aan. Niet elke speler met een krasje komt in Waalwijk weer tot leven. Maar Kramer en Seuntjens bewezen weer eens dat het toch een succesvolle filosofie is. Door de zege op Go Ahead hoeft RKC zich dit seizoen geen zorgen meer te maken.