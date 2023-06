Middelkoop grijpt op Roland Garros weer naast een finale

Middelkoop en Mies waren als twaalfde geplaatst op het grandslamtoernooi van Parijs. In de kwartfinales hadden ze titelverdedigers Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo uit El Salvador uitgeschakeld.

Tegen de ongeplaatste Belgen Gillé en Vliegen begonnen Middelkoop en Mies goed, maar een break bleef uit. Naarmate de set vorderde werden de Belgen sterker en kregen breakkansen. Op de opslagbeurt van Middelkoop op 5-4 benutte ze het breakpoint en pakten ze de set.

Meteen in de tweede set wonnen de Belgen opnieuw de service van Middelkoop, maar die kwam met zijn partner terug tot 3-3. Op 6-5 moest Mies de game winnen om een tiebreak af te dwingen, maar hij kreeg drie matchpoints tegen. Op het eerste wedstrijdpunt was het meteen raak.

Bekijk ook: Middelkoop verspeelt eerste kans op finaleplek Roland Garros

Bekijk ook: Middelkoop elimineert titelverdediger en stoomt door naar halve finale in Parijs

De Belgen nemen het in de finale op tegen het als vierde geplaatste duo Ivan Dodig uit Kroatië en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten. Die versloegen de nummers 10 van de plaatsingslijst Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië (6-3 7-6 (3)).

Miyu Kato (L) en haar Duitse tennispartner Tim Pütz (R) kussen de trofee. Ⓒ AFP

Kato kan toch juichen

De Japanse speelster Miyu Kato heeft samen met haar Duitse partner Tim Pütz de finale van het gemengd dubbel op Roland Garros gewonnen. Ze versloegen de Nieuw-Zeelandse Michael Venus en de Canadese Bianca Andreescu met 4-6 6-4 10-6.

Het grandslamtoernooi kreeg hiermee toch een mooi einde voor de geëmotioneerde Kato. De speelster werd eerder dit toernooi gediskwalificeerd in de derde ronde van het vrouwendubbel omdat ze per ongeluk een bal tegen een ballenmeisje sloeg. Kato bood haar excuses aan en ze kreeg een waarschuwing van de scheidsrechter. Maar tegenstandsters Sara Sorribes Tormo en Marie Bouzkova waren het daar niet mee eens.

Het Spaans-Tsjechische duo stelde dat Kato volgens de regels gediskwalificeerd moest worden. De hoofdscheidsrechter werd erbij gehaald en hij besloot dat Kato en Indonesische partner Aldila Sutjiadi niet meer door mochten gaan.

Bekijk hoe het ballenmeisje werd geraakt

Bron: discovery+

De actie van het Spaanse-Tsjechische tweetal leidde tot veel ophef bij het toernooi in Parijs. Maar Kato sloot het toernooi tot grote vreugde van de fans op de tribune toch nog positief af met haar eerste grandslamtitel. De Japanse zei na de finale dat ze het zwaar had gehad na de diskwalificatie, maar dat ze blij was met alle reacties die ze kreeg. „Ik wil alle spelers bedanken voor hun hartverwarmende steun. Ik heb deze positieve energie vandaag op de baan gebruikt.” Ze is tegen de diskwalificatie in beroep gegaan. „Ik hoop op een positief resultaat zodat ik mijn prijzengeld, mijn punten en mijn reputatie terugkrijg.”

Haar partner Pütz gunde Kato een positieve afloop. „Ik hoop dat dit een verlossing voor je is na wat er is gebeurd. Je verdiende de steun die je kreeg.”