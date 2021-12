Red Bull ‘extreem teleurgesteld’ in televisiespotje Engelse zender met crashende Max Verstappen

De zender heeft een spotje gemaakt met de crash van Max Verstappen op Silverstone, gevolgd door de tekst: Merry Christmas.

,,We zijn extreem teleurgesteld dat er beelden worden gebruikt van een crash, waarbij iemand in het ziekenhuis belandde”, reageert een woordvoerder van Red Bull tegenover De Telegraaf. ,,Dit getuigt van een heel slechte smaak. We hopen dat het snel wordt verwijderd.” Sky Sports heeft inmiddels aan Red Bull laten weten dat het filmpje offline wordt gehaald.

Verstappen werd in Silverstone aangetikt door Lewis Hamilton, die vervolgens ondanks een tijdstraf van tien seconden de race in eigen land won. Beide coureurs strijden zondag in Abu Dhabi om de wereldtitel.

