Forse boete voor Jude Bellingham na suggestie van matchfixing

De 18-jarige Engelsman van Dortmund verwees afgelopen weekend, na het verloren duel met Bayern München, voor de camera van de Noorse sportzender Viaplay naar de betrokkenheid van Zwayer bij een groot schandaal rond matchfixing, zestien jaar geleden.

„Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je dan?”, zei Bellingham, die onder meer refereerde aan een discutabele strafschop voor Bayern. Mede door die penalty won Bayern met 3-2. „Maar je kunt meer beslissingen van Zwayer in twijfel trekken”, stelde Bellingham ook.

De 40-jarige Zwayer was in 2005 betrokken bij een omkoopschandaal rond de voor het leven geschorste arbiter Robert Hoyzer. Zwayer, toen 23 jaar oud, was destijds grensrechter en werd als kroongetuige in de zaak voor een half jaar geschorst. Hij heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Dortmund verdedigde de tiener na zijn uitlatingen. „Die jongen is achttien jaar en praatte na een zeer emotioneel en verhit duel. We zullen hem bijstaan”, liet technisch directeur Michael Zorc optekenen.