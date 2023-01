Koploper Feyenoord ziet weer een directielid vertrekken

Van Dijk trad in de zomer van 2020 in dienst bij Feyenoord. Hij presenteerde onlangs met Castore een nieuwe kledingsponsor voor de komende seizoenen. Het Britse kledingmerk vervangt adidas na dit seizoen als kledingsponsor van Feyenoord.

Arnesen

Aan het begin van dit seizoen vertrok technisch directeur Arnesen al. De 66-jarige Deen kreeg na een knieoperatie te maken met een bacteriële infectie, waardoor hij juist tijdens de drukke zomerperiode niet kon werken. Feyenoord besloot in september afscheid te nemen van Arnesen. Sindsdien neemt algemeen directeur Dennis te Kloese de taken van technisch directeur over. Naast Te Kloese, die een jaar geleden bij Feyenoord begon, zit nu alleen Pieter Smorenburg (financiële zaken) nog in de directie.

Te Kloese vertelde onlangs tijdens de nieuwjaarsreceptie dat Feyenoord overweegt geen technisch directeur, maar een technisch manager aan te stellen. „Een beleidsbepaler of een beleidsbewaker, dat is de discussie. We zoeken iemand die een ruim netwerk binnenbrengt en een goede sparringpartner voor de technische staf, trainer Arne Slot en de spelers kan zijn. Die richting moeten we op.”