Cristiano Ronaldo grote man bij Manchester United in duel met Villarreal dankzij ’handelsmerk’

Het was voor Ronaldo de twaalfde keer dat hij in blessuretijd trefzeker is in de Champions League. Geen enkele speler komt op dat vlak bij hem in de buurt. Lionel Messi is de nummer op de lijst. Hij maakte ’slechts’ zes treffers in de 90e minuut of later.

Op aangeven van de excellerende Nederlander Arnaut Danjuma opende Paco Alcácer in de 53e minuut de score. Kort daarna zorgde Alex Telles met een fraaie volley voor de onverwachte gelijkmaker. ManUnited mocht gezien het spelbeeld al blij zijn met 1 punt, maar dankzij Ronaldo stapte de thuisclub toch nog als winnaar van het veld. De Portugese vedette speelde zijn 178e wedstrijd in de Champions League en is daarmee nu alleen recordhouder.

Bekijk ook: Cristiano Ronaldo breekt weer record in Champions League

Atalanta heeft in groep F van de Champions League de koppositie gepakt. De Italiaanse club versloeg op eigen veld Young Boys met 1-0. Matteo Pessina kwam in Bergamo na ruim een uur tot scoren tegen de Zwitserse formatie.

Marten de Roon steekt zijn handen in de lucht na de 1-0 van Matteo Pessina. Ⓒ HH/ANP

Bij de thuisclub speelde middenvelder Marten de Roon de hele wedstrijd. Landgenoot Teun Koopmeiners mocht in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog even invallen.

Atalanta leidt in de poule met 4 punten, gevolgd door Manchester United en Young Boys met 3 punten. Villarreal staat laatste met 1 punt.

Bekijk hier de stand in de poule.