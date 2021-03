Ex-preses FC Barcelona houdt lippen stijf op elkaar, maar is voorlopig weer vrij

Josep Maria Bartomeu is weer op vrije voeten. Ⓒ EPA

Voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona, is dinsdagochtend vrijgelaten. Maandag werd de oud-bestuurder van de Catalanen in zijn eigen huis gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een schandaal rond de club, dat is omgedoopt tot ’Barça-gate’.