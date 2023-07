’Spaanse vrouwen vinden het ’s avonds te saai en verlaten basiskamp op WK’

Bronnen melden aan ESPN dat de Spaanse ploeg stelt dat er vooral ’s avonds „niets te beleven valt.”

Het Spaanse team verruilt Palmerston North volgens ESPN zaterdag nog voor de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Bij welke trainingsfaciliteit het daar terecht kan is onduidelijk; Zuid-Afrika en Zweden hebben hun basiskamp ook al in Wellington opgeslagen. ESPN meldt dat Spanje zich tijdens het WK voetbal eigenlijk ook in de hoofdstad wilde vestigen, maar de strijd om die locatie verloor van Zweden.

De Oranje Leeuwinnen speelden in de nacht van woensdag op donderdag met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten. De achtste finale van het WK is hiermee zo goed als zeker binnen. Oranje mag tevreden zijn met het resultaat, ziet ook verslaggever Steven Kooijman. Het artikel gaat verder onder de video.

Palmerston North staat in Nieuw-Zeeland bekend als een van de betaalbaarste steden op het Noordereiland. Er wonen zo’n 90.000 mensen in de plaats die zo’n twee uur rijden ten noorden van Wellington ligt.

Cricketveld

Het Nederlandse basiskamp is in Tauranga, een kustplaats op ruim drie uur rijden van Auckland. Oranje traint er op een ontoereikend cricketveld met een „knetterharde plaat” in het midden waar onmogelijk 11 tegen 11 gespeeld kan worden. De KNVB onderzocht vorige week de mogelijkheid om voor trainingen naar Hamilton of Dunedin uit te wijken, maar dat bracht te veel logistieke problemen met onder meer medische staf en hotels met zich mee.

Oranje traint zondag nog één keer op het cricketveld in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Vietnam van dinsdag. Jonker liet weten dat hij dan 8 tegen 8 speelt op een kleiner veld. In Dunedin kan vervolgens nog één keer 11 tegen 11 worden getraind.

Spanje strijdt maandag in Wellington tegen Japan om de groepswinst in poule C.