Sunweb-renner Chris Hamilton aan de kant door gescheurde teelbal

„Ik wou dat ik kon zeggen dat ik iets heel raars heb gedaan, maar nee, het gebeurde bij een lichte val op een fietspad”, meldde Hamilton op Instagram. Hij mist in ieder geval de Tour Down Under in zijn vaderland. Die etappekoers uit de WorldTour begint op 21 januari.

„Ik baal stevig dat ik voorlopig aan de kant sta. De chirurg heeft wat reparaties uitgevoerd aan mijn testikel, maar ik weet nog niet hoe lang het herstel zal duren. Ik weet wel dat het heel pijnlijk is”, aldus Hamilton, die vorig jaar als zesde eindigde in de Tour Down Under. De afgelopen twee jaar was hij helper in de ploeg van Sunweb in de Ronde van Italië.