Bertens begint met bye in Rome

De acht hoogst geplaatste speelsters hebben een bye in de openingsronde. In de tweede ronde neemt Bertens (28) het op tegen de Sloveense Polona Hercog of een qualifier. Dat zou Arantxa Rus kunnen worden, want zij won zaterdag haar eerste kwalificatiewedstrijd. Met 6-1 6-3 versloeg ze de Russin Liudmila Samsonova.

Simona Halep is als eerste geplaatst op het Italiaanse graveltoernooi, waar Bertens vorig jaar de halve finale haalde. Ze verloor toen in drie sets van Johanna Konta.

Koolhof tegen Rojer

In het mannendubbelspel werd Wesley Koolhof samen met de Kroaat Nikola Mektic in de openingsronde gekoppeld aan Jean-Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecau. Koolhof verloor donderdag de finale van de US Open.

Succes De Groot op US Open

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer op een rij de titel veroverd op de US Open. De als eerste geplaatste De Groot was in de finale de Japanse Yui Kamiji met 6-3 6-3 de baas. Ook in 2018 en 2019 greep de 23-jarige De Groot ten koste van haar Aziatische rivale de eindzege in New York. Vorig jaar had de mondiale nummer 1 nog drie sets nodig tegen de nummer 2 van de wereld.

Begin dit jaar verloor De Groot op de Australian Open verrassend in de eerste ronde. Kamiji profiteerde daar optimaal van en won het toernooi. De Groot staat samen met Marjolein Buis ook nog in de finale van het dubbelspel.