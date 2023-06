Justin Kluivert op weg naar Bournemouth

Door Mike Verweij

AMSTERDAM - Een overstap van Justin Kluivert (24) lijkt een kwestie van tijd. Bournemouth is bereid een transfersom van circa twaalf miljoen euro aan AS Roma over te maken en nadert een akkoord met de speler zelf over een vijfjarige verbintenis.