Verstappen geeft weinig toe in training

De nieuwe motor in de racewagen van Verstappen lijkt hem wat dichterbij de concurrentie te hebben gebracht. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de beste tijd neer voor Lewis Hamilton van Mercedes, zijn teamgenoot Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Verstappen bleef teamgenoot Alexander Albon, net voor. De Nederlander moest ruim 0,3 seconde toegeven op Leclerc.

Bekijk ook: Verstappen slaat terug naar voormalig wereldkampioen

Bekijk ook: Nieuwe motor Verstappen heeft consequenties

Tijdens de eerste vrije training was het chaos troef. Door de veelvuldige regenval was het voor de coureurs lastig om hun bolides op de baan te houden. Net als later op de middag reed Leclerc naar de snelste ronde, voor Carlos Sainz en Lando Norris. Verstappen kwam niet verder dan de zevende tijd.

De nummer drie in de stand om het wereldkampioenschap weet overigens al dat een podiumplek realiseren bij de Grote Prijs van Italië een bijzonder lastige aangelegenheid zal worden. Door de de nieuwe motor van Honda in zijn auto moet hij achteraan starten.

Bekijk ook: Drie keer code rood op spekglad Monza