Michael van Gerwen snel onderuit in Premier League Darts: ’Het sloeg nergens op’

Clayton won meteen de eerste leg die Van Gerwen begon en daarna zijn eigen leg. De marge van twee legs hield de darter uit Wales even vast, maar ’Mighty Mike’ trok de stand weer gelijk naar 4-4.

Op 5-5 mocht Van Gerwen de leg beginnen, maar hij raakte het initiatief kwijt. Clayton miste zijn eerst pijl op dubbel 14, maar in de beurt erop was het op dubbel 7 wel raak.

"Af en toe is er geen hol aan"

„Het sloeg nergens op, het was niet goed en de scherpte was er ook niet”, mopperde Van Gerwen bij Viaplay. „Daar zorgt dit format ook voor. Af en toe is er geen hol aan”, uitte hij kritiek op de competitie met wekelijkse wedstrijden. „Natuurlijk wil ik al mijn wedstrijden winnen, maar soms klikt het net niet op het juiste moment.”

Van Gerwen vond het niet eens erg dat hij verloor. Hij is nog altijd de leider in het klassement met 25 punten ongeacht de uitslag van de speelronde in Berlijn. „Ik had niet de juiste instelling. Daar baal ik van. Dat ik verlies interesseert me geen hol, maar dat ik hier 3,5 uur voor jan doedel heb staan voorbereiden wel.”

Van Gerwen won eerder de vierde, vijfde en zesde speelronde in de Premier League. Vorige week kreeg haalde de Brabander de finale maar daarin kreeg hij een pak slaag van Gerwyn Price: 6-1.