Hilbert van der Duims zeven titels op NK: record voor de eeuwigheid?

Hilbert van de Duim Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Met zeven nationale titels op het NK Allround, behaald tussen 1979 en 1985, is Hilbert van der Duim de ongekroonde koning van het Nederlandse schaatstoernooi voor de alleskunners dat zaterdag en zondag weer wordt verreden. „Misschien was het wel zuur voor mijn concurrenten om steeds tweede of derde te worden. Als je de beste bent, moeten de anderen maar harder trainen.”