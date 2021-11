Sparta in slotfase onderuit tegen FC Twente

Voetbal

Villarreal kan zonder Arnaut Danjuma niet winnen van Celta, Atlético wint nipt

Villarreal is er zonder Arnaut Danjuma Groeneveld niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo te winnen. Het werd in Vigo 1-1. De Spaanse subtopper trad niet in detail over de afwezigheid van de 24-jarige buitenspeler, maar bevestigde dat hij een blessure heeft. Hoe lang Danjuma uit de roul...