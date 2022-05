Racing Genk toont interesse in Mark van Bommel

De oud-trainer van PSV en VfL Wolfsburg werd afgelopen week gesignaleerd, toen hij samen met Stijn Indeherberge (voormalig dokter van PSV) op de tribune zat tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi.

Of Van Bommel ook daadwerkelijk de nieuwe coach wordt van Genk, is overigens nog de vraag. Duidelijk is dat er interesse is vanuit België, maar van een zekere deal is nog zeker geen sprake. Genk heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en greep naast plaatsing voor Europees voetbal.

De club staat de laatste seizoenen bekend als een trainerskerkhof. John van den Brom werd in december ontslagen, ook zijn opvolger Bernd Storck zal nu moeten vertrekken.