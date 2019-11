Verstappen lovend over zichzelf: ’Supermooie actie’

Buiten spektakel op de baan, had het gevecht tussen Verstappen en Hamilton ook een tactische kant. Hamilton dook tot twee keer toe als eerste de pits in. „De eerste was jammer, dat hadden we beter zelf kunnen doen”, zegt Verstappen tegen Ziggo Sport over de eerste pitsstop die Hamilton en Verstappen maakten.

„Ik had moeite met de banden en dat zei ik ook op de radio”, gaat Verstappen verder, die in de pitlane nog moest uitwijken. „Dan kom je ook die Williams tegen. We hadden die beter voor kunnen bereiden. Maar toen die outlap kon ik vol gas en had hij last van verkeer.”

Het kwam allemaal perfect voor Verstappen, aangezien hij met nieuwere banden dan Hamilton terug op het circuit kwam. „Ik gebruikte mijn DRS, vol vermogen. Ik denk dat hij (Hamilton, red.) mij niet had verwacht, want hij reageerde heel laat. Die stint ging heel goed. We hadden een beetje dezelfde snelheid en hij kon niet dichterbij komen.”

Ook na de tweede pits was Mercedes eerder. Een ronde later ging Verstappen naar binnen. Beide teams gingen over op de mediumband. „Op de gele banden hadden zij meer grip en waren zij beter dan ons”, aldus Verstappen, die goede woorden over had voor zijn team toen de Safety Car naar buiten kwam na het uitvallen van Valtteri Bottas. „Het was een hele goede strategie van het team om weer de rode band te pakken.”

Direct na de herstart na Verstappen de Mercedes-coureur te grazen. „Ik ging buitenom en gelukkig liet hij mij leven. Het was een supermooie actie. Daarna nog een gevecht in bocht vier. Die kwam ook goed uit.”

Naast de winst in Brazilië doet Verstappen ook goede zaken in het kampioenschap. „Nu sta ik derde in kampioenschap met 11 punten voorsprong in plaats van 14 achter toen we hier kwamen. Dat proberen we nu natuurlijk vast te houden.”

