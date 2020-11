Zo ontloopt Formule 1-circus de strikte quarantaineregels

Al het Formule 1-personeel, inclusief coureurs, wordt buiten het vliegveld in Bahrein direct naar een tent geleid voor een coronatest. Ⓒ De Telegraaf

SAKHIR - Het Formule 1-circus is aangekomen in Bahrein en maakt zich op voor de laatste drie voorstellingen van het seizoen. Achter die wedstrijden in het Midden-Oosten gaat een heuse operatie schuil. Al is het maar om voor de slotrace in Abu Dhabi de verplichte twee weken quarantaine te ontlopen.