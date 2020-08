De Ligt: nu eerst operatie aan mijn schouder

„Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat we het niet gered hebben”, aldus de oud-Ajacied. „Maar nu richt ik mij erop om zo snel mogelijk weer fit te worden. Ik ga binnenkort onder het mes en het zal enige tijd duren voor ik volledig ben hersteld.”

Over de wedstrijd: „We hebben met 2-1 gewonnen maar dat was niet genoeg. Jammer. De kansen op de derde treffer waren er, maar we hebben ze niet benut. Daardoor zijn we in de achtste finale uitgeschakeld. Dat is voor een club als Juventus veel te vroeg.”